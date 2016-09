Vikendov TV-namig: Tarča: Zaslužek ali pieteta?, TVS 1 ob 20.00

Slovenija, 2016. Vodi: Vida Petrovčič. Pogovorna oddaja.

Pravkar prenovljena zakonodaja o pogrebni in pokopališki dejavnosti se seli na ustavno sodišče – ustavno presojo napoveduje ljubljanski župan Zoran Janković.

Medtem ko pristojno ministrstvo zagotavlja, da gre za premišljeno modernizacijo 30 let starih zakonov in liberalizacijo storitev po evropskem vzoru, nasprotniki svarijo pred dramatičnimi podražitvami, zaslužkarstvom, naraščanjem pogrebnega bremena, ki ga marsikdo že zdaj komajda zmore, in celo bitko za pokojnike.

Kdo ima prav? Kakšne bodo posledice za občine, javne službe in pogrebnike? Kako bomo spremembe in interesne bitke občutili državljani?