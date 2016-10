Vikendov TV-namig: Štartaj, Slovenija!, Pop TV ob 17.55

Slovenija, 2016. Vodi: Matija Goljar. Podjetniška oddaja.

V oddajah bodo predstavili zgodbe in izdelke dvanajstih slovenskih podjetnikov, ki bodo dobili priložnost za preboj na trg in pridobivanje dragocenega podjetniškega znanja. Namen oddaje je tudi spodbuditi mlade podjetnike na njihovi poti od ideje do ustvarjanja končnega izdelka.

Voditelj oddaje bo Matija Goljar, tudi pobudnik mladinskega podjetniškega peskovnika Ustvarjalnik, v katerem mladim svetuje in jim pomaga na poti od ideje do izvedbe.

V prvi oddaji bodo predstavili Jasno Grbič in njen izdelek Tattoo Care, ki poskrbi, da prvotni videz tatuja ohranimo vse življenje, in Aneja Sirka, ta bo predstavil oblikovalsko dovršen urbani vertikalni vrtiček Urban Planty, namenjen gojenju dišavnic in svežih zelišč.