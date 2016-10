Vikendov TV-namig: Osvežilna fronta, TVS 1 ob 17.30

Slovenija, 2016. Mladinska oddaja.

Osvežilna fronta je nova mozaična oddaja, ki jo namenjajo srednješolcem. Sestavljena je iz pogovornega studijskega dela, prispevkov s terena in iz igranih komičnih vložkov. Za slednje bodo poskrbeli scenaristka in soavtorica Urška Mlakar ter igralci in improligaši Ajda Smrekar, Juš Milčinski, Vid Sodnik, Peter Frankl, Pia Nikolič, Rok Bohinc, Jan Kok in Žiga Regina.

Studijski del bo vodila novinarka Neža Prah Seničar, ki jo mladi poznajo že z radijskih valov in iz Infodroma. Neža se bo s sogovorniki pogovarjala o zaljubljenosti in ljubezni, zdravju, življenjskem slogu, ustvarjalnosti, računalniških igrah, spolnosti, vozniškem izpitu, aplikacijah, modi in glasbi.

V rubriki Mesto zločina bodo preverjali, kje in kako so se mladi zabavali nekoč in kako se danes, v Žličkanju bo glavna tema ljubezen, ekstremne dejavnosti mladih bodo predstavljene v rubriki Ni zime za Eskime, v Sektorju za kreativce bodo imeli glavno besedo mladi ustvarjalci, v Čist mal abšlesan bo rdeča nit moda, v Zbambuzlanijah in Epskem filmu pa bo vse dišalo po televizijski in filmski produkciji.