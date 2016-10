Vikendov TV-namig: Dosje: JLA, TVS 1 ob 21.00

Slovenija, 2016. Avtor: Valentin Areh. Dokumentarna oddaja.

Oddaja predstavlja JLA od leta 1945 do njenega razpada leta 1992, njeno vlogo v družbi in politično delovanje.

Jugoslovanska ljudska armada je bila vse do razpada eden ključnih temeljev nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije. Njeni začetki segajo še v čas odpora partizanskih čet v drugi svetovni vojni, ki so ga vodili komunisti v uporu proti okupatorjem in boju za prevzem oblasti.

Vojski je poveljeval Josip Broz - Tito, dosmrtni jugoslovanski komunistični voditelj. Že takoj po vojni so po Titovem ukazu vsako leto organizirali vojaške parade, ki so ljudstvu kazale vojaško moč takratnih socialističnih oblasti. Tito je svoji vojski namenil dvojno vlogo, branila naj bi Jugoslavijo pred zunanjimi in notranjimi sovražniki, pred morebitnim napadom tuje vojske in pred tistimi, ki bi želeli ogroziti socialistično oblast.

Dokumentarna oddaja prikazuje tudi vlogo JLA pri demokratizaciji Slovenije, v osamosvojitveni vojni in v vojni na Hrvaškem ter v BiH.