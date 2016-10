Vikendov TV-namig: Dom, TVS 1 ob 20.05

Slovenija, 2015. Režija: Metod Pevec. Dokumentarni film. 82 minut.

V petnadstropnem bloku na Ulici Vide Pregarčeve, ki je bil zgrajen kot samski dom gradbenih delavcev, živijo možje, ki so kot mladeniči prišli iz Bosne, trideset let gradili Slovenijo in po bankrotu gradbenih podjetij ostali brez vsega. V prvem nadstropju stanujejo mladostniki, ki so ušli iz razbitih družin in jim je ljubše socialno skrbstvo mladinskega doma. Tukaj so tudi deložiranci, ki iščejo najcenejšo streho nad glavo. Večina ima v hiši le ležišče; nobeden ne reče, da je tu doma. Poleg socialne odrinjenosti imajo prebivalci še nekaj skupnega: zgodbe.

Tem je prisluhnil Metod Pevec, in kot pravi, je včasih, ker je snemal čisto sam, kar pozabil na tehniko, ker se je preprosto spremenil v gledalca.