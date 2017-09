Vikend prinaša obilne padavine

V Bovcu je med 8. in 12. septembrom padlo 186 mm dežja, v Breginju 158, na Sviščakih celo nad 200 mm. Padavine so bile obilne tudi v večjem delu osrednje Slovenije (Ljubljana Bežigrad 76 mm), na Obali (Portorož, letališče 91,7 mm), v delu jugovzhodne (Črnomelj 75 mm) in jugozahodne Slovenije (Bilje 87,7 mm). Najmanj dežja je bilo na Štajerskem (Maribor, letališče 19,3 mm, Ptuj 3,5 mm), v delu severovzhodne Slovenije (Lendava 3,5 mm, Mačkovci 1,8 mm) in tu in tam tudi v jugovzhodni Sloveniji (Krško, papirnica 8,3 mm). V večjem delu je napolnil struge, izjema so kraški izviri v jugozahodni in osrednji Sloveniji ter reka Soča v zgornjem toku, ki imajo veliko vodnatost. Posamezne manjše reke v Pomurju in Podravju ohranjajo malo vodnatost.

Napoved Zvečer bo od jugozahoda spet začelo deževati. Hladneje bo. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Obeti V soboto in nedeljo bo v vzhodni Sloveniji pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Drugod bo oblačno in deževno, v zahodni polovici Slovenije bodo padavine obilne. Ob morju bo pihal jugo. V ponedeljek in torek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo v torek pogostejše. V sredo in četrtek bo predvidoma sončno z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj C.

Vrhove gora je pobelil sneg. Ob razjasnitvi v sredinem jutru so bile temperature nizke, od 3 do 9 °C, na Primorskem okoli 11 °C.

Klopotci pojejo, dežja nočejo

Za toploljubno trto so bile padavine letos optimalne.

Po vinogradih je živahno, prva mlada vina so že v kleteh. Primorci so začeli trgatev zgodnjih sort približno en teden bolj zgodaj kot lani, kar je posledica zgodnje vegetacije spomladi in vročega poletja. Na dozorevanje so ugodno vplivali avgustovski vroči dnevi in hladnejše noči. To bo vplivalo na boljšo aromatiko, še posebno pri belih sortah.

Za toploljubno rastlino, kot je trta, je bila razporeditev padavin v letošnjem poletju dokaj optimalna. Za izvedbo trgatve potrebujemo obdobje suhega vremena. V grozdnih jagodah med zorenjem upadata koncentracija kislin in njihova sestava, narašča pa vsebnost sladkorjev, a v določenem trenutku ne več, takrat je grozdje v polni zrelosti. Jagode v tej fazi dosežejo največjo težo in vsebnost sladkorja, arome so optimalno razvite, barva je sortno značilna, v pecljevini ni več škroba, jagoda pa ne sprejema več asimilantov.

V Posavju trgali zgodaj

Tudi v Vinorodni deželi Posavje so letos začeli trgati občutno prej kot prejšnja leta. S sladkorji bogati vinski letniki zahtevajo previdno kletarjenje. Za zdaj se obeta dober vinski letnik, če bo vreme v septembru še stabilno, kar pomeni sončne dneve in hladne noči, lahko pričakujemo enega najboljših. Pridelka bo manj, kakovosti pa za zdaj dobro kaže. Zgodbo lahko pokvari le predolgo deževno vreme.

Kakršno vreme o kimavca mlaji, takšno je vso jesen najrajši.

Trend dozorevanja grozdja se je upočasnil kot posledica nekoliko nižjih dnevnih in nočnih temperatur, predvsem pa nekaj deževnih dni. Zato spremljajmo vremensko napoved, da ujamemo suhe dni, in stanje dozorevanje grozdja v vinogradu ter priporočila oziroma meritve strokovnih služb. Le tako lahko določimo optimalni rok trgatve glede na ciljni karakter pridelanega vina.