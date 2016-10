Vikend poslikanih teles

Na številnih stojnicah in kotičkih se lahko pustite poslikati ali opazujete nastajanje poslikave. Na 9. mednarodni tatu konvenciji v Mariboru jih ustvarja kar 88 umetnikov tetoviranja iz 15 držav. »Med drugim gostimo Lawrencea Ah Chinga s Samoe, ki tetovira na tradicionalen samoanski način. S tako imenovano tatu tehniko riše na kožo samoanske simbole, ki imajo vsak svoj poseben pomen, pri tem pa ne uporablja strojčka za tetoviranje, ampak tradicionalno palico z iglo na koncu. Takšno tetoviranje je nekoliko bolj boleče od klasičnega, a se zanj vseeno navdušujejo številni Slovenci. Lawrence je v Sloveniji tokrat že tretjič, kar pomeni, da povpraševanja po njegovih tatujih gotovo ne primanjkuje,« pravi organizator konvencije Aleš Škapin.



V treh dneh bodo na konvenciji podelili 38 nagrad v različnih kategorijah. Najprestižnejšo, nagrado best of show, za katero se lahko potegujejo le tetovatorji, ki bodo celotno umetnino na koži izdelali na konvenciji, podeljujejo v nedeljo zvečer. Konkurenca je velika, saj je med udeleženci tudi svetovno znani domači tetovator Dejan Marič iz Lipe pri Beltincih, ki je zmagal na tekmovanju tetovatorjev v Las Vegasu.



Konvencija vse od odprtja v petek od 14. ure ponuja pester spremljevalni program. »Petkov kabaretni nastop Stacey Cabaret Showgirl, tetovator Pablo Tainui, ki prihaja iz Polinezije, pleše polinezijske plese, Mana Tahiti, Slovenka, ki je živela na Tahitiju, pleše v originalni tradicionalni noši iz slame. Potem so tu razni bendi, akustični, skupine, ki igrajo glasbo iz 50. let, – skratka zabava do poznih večernih ur,« strne tridnevni program Škapin. Posebno doživetje je sobotni izbor najlepšega pin-up dekleta, ki je prvi predizbor za ljubljanski veliki finale aprila 2017. »Tekmovanje je prava paša za oči. Dekleta, ki posnemajo slog 50. let 20. stoletja, morajo žirijo prepričati tako z videzom kot z vedenjem, imeti pa morajo tudi svoj program. Iz 50. let so tudi avtomobili, ki se predstavljajo na dogodku,« pojasni Škapin.



In po kakšen tatu priti na konvencijo, da bomo modni?



»Pri tetoviranju ni tovrstnih smernic. Težko rečemo, da je nekaj letos bolj modno kot lani. Vsekakor iz leta v leto ostajajo debele linije iz 50. in 70. let, tako imenovala old school tehnika. Precej novega je na področju tehnike tetoviranja, saj proizvajalci kar tekmujejo, kdo bo izdelal lažjo mašino. Nove so lahko težke tudi komaj 50 gramov in imajo obliko svinčnika, kar tetovatorju zelo olajša delo. Motivi, ki so letos še posebno na udaru, pa so kombinacije realističnega in abstraktnega, kakršne lahko naredimo na računalniku, na primer resnična glava, obdana s trikotniki,« razlaga organizator. Med ljubitelji telesne poslikave vedno bolj priljubljenega brazgotinjenja na konvenciji ne bo. Tistim, ki si bodo odločili za izdelavo tatuja na sami konvenciji, se ni treba bati, da bi šlo kaj narobe z zdravstvenega vidika. »Vsi tetovatorji so profesionalci. Uporabljajo sterilni material za enkratno uporabo. Varnost zagotovi tetovator,« poudarja Škapin.