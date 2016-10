Vikend ima več strani, sporedov in vsebine

Priloga Vikend, ki jo naročniki Slovenskih novic dobite v petek, kupci pa na prodajnih mestih najdete v soboto, ima od tega tedna dalje več strani.

Na dodatnih 16 straneh boste lahko našli več televizijskih sporedov domačih in tujih televizij (med njimi so History Channel, 24kitchen, Cinestar, dodatni športni programi, italijanski, nemški in lokalni programi), novice iz sveta televizije, filma in glasbe, napovednik popkulturnih dogodkov po Sloveniji, novičke s tuje scene ter več križank in ugank.

Seveda pa v Vikendu ostajajo intervjuji, članki o televiziji, filmu in glasbi, kino recenzije, izbor knjige in plošče tedna ter rubrika Draga televizija. Vaš najljubši vodnik po popkulturi je tako zdaj še bogatejši!