Vietnamska svinja še vedno tava po Ratitovcu

ŽELEZNIKI – Že pred meseci sta se, tako nam povedo domačini, po Železnikih in okolici začela potikati dva vietnamska prašička. Nihče ne ve, od kod sta prišla. Medtem ko so samčku Johnyju, ki se je poleti zatekel na Rudno nad Železniki, že poiskali nov dom s pomočjo kranjskega društva Srce za bulle (in sorodne pasme), samičko še danes videvajo po hribovju nad Železniki. Ker so temperature iz dneva v dan nižje, so domačini vse bolj zaskrbljeni. Bojijo se, da zapuščena svinja zime ne bo preživela. Radi bi ji pomagali, a ne vedo, kako.

»Še najbolje bi bilo, če bi se svinja spustila v dolino in se zatekla do vasi.

»Ta vietnamska svinja, ki se potika po Ratitovcu, je bolj boječa kot Johny in ne pusti niti, da bi se je kdo dotaknil. No, v zadnjih tednih se je že malo bolj navadila na ljudi, a je še vedno zelo plaha,« opiše domačinka Klara Demšar, študentka veterine. Upa, da se bo vietnamska svinja, ki že nekaj mesecev tava okoli Železnikov, z Ratitovca sčasoma spustila proti dolini, kjer bodo njene možnosti za preživetje večje kot v hribovju, ki se dviguje nad 1600 metri.

Na Ratitovcu je vietnamska svinja to poletje postala že prava atrakcija. V Krekovi koči so nam povedali: »Sredi poletja smo na Kosmatem vrhu prvič videli vietnamsko svinjo, kako se je prhala v neki mlaki. Od takrat jo opažamo zelo pogosto, in sicer v bližini koče ter po planinah Klom in Pečana. Prav do koče ne more, ker imamo ograjeno, a na veliko veselje otrok jo je ves čas videti nekje na Ratitovcu.«

Z vietnamsko svinjo, ki pujsa nad Železniki, so seznanjeni tudi lovci. »Lovci ne moremo storiti ničesar, saj je ta vietnamska svinja zapuščena domača žival, hkrati pa je to tujerodna živalska vrsta. Posredovali bi lahko le takrat, ko bi bil na podlagi izdane odločbe odrejen odvzem živali iz narave, takšno odločbo pa bi lahko zahtevali kmetje, če bi jim žival povzročala večjo škodo. Vsekakor upamo, da se bo našla primerna rešitev. Še najbolje bi bilo, če bi se svinja spustila v dolino oziroma se sčasoma zatekla do vasi,« pravi Simon Tolar, starešina Lovske družine Železniki.

Bojijo se, da zapuščena žival zime ne bo preživela.

In kaj o ratitovški svinji pravijo državne inšpekcije? Na lovski inšpekciji so pojasnili: »Vietnamska svinja se po lovskih predpisih ne šteje kot lovna divjad, zato zanjo ni pristojna lovska inšpekcija. Ker gre za rejno oziroma domačo žival, je zanjo pristojna Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.« Tam so s tavajočo vietnamsko svinjo seznanjeni, posebnih ukrepov pa niso uvedli. »Proti lastniku ne moremo ukrepati, ker je neznan,« je še pojasnil Matjaž Emeršič z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. N