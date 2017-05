VIDEO: Za poslanskega lažnivega psa ne bo opravičil: žalil je vse borce

LJUBLJANA – Nizko raven komunikacije, ki smo jo te dni spet videli v državnem zboru (DZ), je tokrat sprožil predsednik borčevske organizacije Tit Turnšek, ko se je udeležil seje odbora za obrambo. Kot smo že poročali, je predsedujoči na odboru za obrambo v DZ, sicer pa najmlajši poslanec tega sklica Žan Mahnič iz dvorane nagnal predsednika ZZB za vrednote NOB Turnška. Ta je z besedno zvezo 'lažnivi pes' in še nekaj podobnimi vulgarnimi besedami označil poslanca Franca Breznika. Šele ko mu je Mahnič zagrozil z varnostniki, je Turnšek prenehal. Na odboru je sicer tekla beseda o delitvi državnega denarja veteranskim organizacijam, a s teme so prisotni na odboru zašli in vnovič pogreli slovensko polpreteklo zgodovino.

V oddaji 24ur zvečer sta Mahnič in Turnšek spet sedla za skupno omizje. »Ne bom se opravičil,« je dejal Turnšek. »Takih bizarnih žalitev – ne ene, več jih je izrekel Breznik, žalil je slovenski narod, vse borce, ki smo se borili za državo – ne bom prenesel.«

Mahnič je pojasnil, da je Turnška nagnal iz dvorane, ker je žalil poslanca Breznika, ki je govoril resnico. Dodal je še, da je Turnšek predsednik organizacije, ki nikoli ni obsodila povojnih pobojev.

Tole je v parlamentu ujela kamera tretjega programa TV Slovenija.

Turnšek sicer pred kamero ni prvič izgubil živcev. Tako se je pred hramom demokracije leta 2015 spravil na novinarko časnika Finance Petro Sovdat.