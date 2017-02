VIDEO: »Z grozo sem spoznal, da slišim cmokanje organov za reprodukcijo«

GRINTOVEC – »Tako kot (majhni) otroci verjamejo v božička, (ne)zreli odrasli srednjih let verjamejo v to, da nad 2000 metri greha ni!« tako je v svojem blogu zapisal Anže Čokl. Alpinist in fotograf je namreč ob vzponu na Grintovec želel prenočiti v bivaku Pavla Kemperla.

A načrte sta mu z mesenim poželenjem v zgornjem nadstropju prekrižala prešuštnika. Dogodivščino je nazorno opisal v svojem blogu.

Ko je prišel v bivak, sta v zgornjem nadstropju že bila moški in ženska stara okoli 40 let. Ona poročena in z otrokom. On neke sorte gorski tekač velikega močnega srca. »Ob vpisovanju v knjigo sem sprva pomislil, da se je razlil 'žmohtni' kemik češkega proizvajalca in sem upravniku bivaka želel ob naslednji priliki darovati svinčnik. A na mojo grozo sem že trenutek pozneje spoznal, da slišim cmokanje organov za reprodukcijo, ki so se takrat še v enakomernem ritmu obiskovali,« svoje nenavadno izkušnjo opisuje piše alpinist.

Sledilo je milo ječanje. kot mlada mucka, ko jo zgrabiš za vrat in prestaviš na mizo. Potem pa vse globlji vdihi in izdihi ... Čokl nadalje opisuje da se prešuštnika nista pustila motiti je stopil ven in pol ure opazoval zvezde. Če ga ne bilo tako zeblo, pravi, bi ogledovanje zvezdnih utrinkov z največjim veseljem podaljšal. Potem je sledilo ...

»Ob ječanju in stokanju sem najprej poslušal o njenem možu doma. Skrb je potrkala na vest, ki je povzročila tehnično težavo v proizvodnji in dotoku vlažilnih tekočin, kar je punca tudi naznanila lastniku gosta v njenem telesu," v blogu piše Čokl in doda: "Ker se je ura bližala počitku, sem izkoristil postanek zaradi omenjene tehnične težave osušene sluznice vagine in rekel nekaj v stilu, če bi morda lahko počasi nehala in nazaj dobil odgovor človeka, ki se kot otrok dela neumnega, ko kakšno ušpiči: »Ja kaj pa?« »Ne vem, slišal sem da je suho in da punco boli.« »Tenks prjatu!«

Njegovega priporočila, da bi si rad odpočil, da je bivak majhen, da nista sama ter da ga pripovedovanje o tem, kako vara moža z gorskimi tekači po bivakih ne zanimajo, nista uslišala. Še v trdi temi je zato pospravil svoje stvari v nahrbtnik in odšel v dolino…