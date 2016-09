VIDEO: V Sloveniji odkrili smrtonosno črno mambo

LJUBLJANA . Na tržišču se je že leta 2013 pojavila nova droga – črna mamba. Gre za zelo nevarno drogo, zaradi katere je v Evropi umrlo že vsaj 28 ljudi. Zaradi nove psihoaktivne snovi MDMB – CHMICA je pred dnevi evropska komisija predlagala uvedbo nadzornih ukrepov v EU. Nevarno drogo so zaznali tudi v Sloveniji, natančneje na območju Maribora, Celja in Novega mesta. Snov naj bi se prodajala v obliki rastlinske mešanice ali v obliki črne paste.

Slovenska tiskovna agencija je pred dnevi poročala, da so v osmih evropskih članicah prijavili 28 smrtnih primerov in 25 akutnih primerov zastrupitve. Posledici uživanja črne mambe pa sta nasilno vedenje in agresivnost.

Več o učinkih črne mambe pa na posnetku.