VIDEO: V nekaj sekundah očistite vetrobransko steklo

LJUBLJANA – Z nizkimi temperaturami prihajajo tudi običajne težave, ki jih s seboj prinaša zima. Med te spada tudi led na vetrobranskem steklu, zaradi katerega morajo vozniki zjutraj prej vstajati.

Policisti opozarjajo, da je to nujno opravilo, saj je lahko slaba vidljivost zaradi ledenih šip izredno nevarna. »Nizke nočne temperature se precej poznajo na steklenih delih vozil, kar je nevarna okoliščina, če se preseli na cesto. Zato naj vozniki še pred vožnjo poskrbijo, da bodo stekla in vzvratna ogledala čista ter da površine ne bodo zarosene ali zaledenele. Take situacije so razlog za nesreče, letos so se že dogajale, vozniki pa v takih razmerah ne morejo varno spremljati dogajanja pred sabo, zelo velikokrat tudi ne za sabo in ob strani. Če bo voznik v takih okoliščinah trčil v pešca, bo vanj najverjetneje trčil z nezmanjšano hitrostjo in ga lahko huje poškodoval.«

Nevarno pa je tudi, ko se na vozilih pojavi led, ki med vožnjo lahko pade z vozila na cesto ali pa celo na drugo vozilo, zgodilo se je namreč že, da je led prebil vetrobransko steklo. Za tiste, ki jih varnost na cesti ne skrbi, pa vedite, da vam za neočiščeno vozilo policisti lahko zaračunajo 200 evrov globe.

Da bo jutranje čiščenje avta čim preprostejše, vam ponujamo dva nasveta: nekateri prisegajo na mešanico kisa in vode, ki jo zjutraj razpršijo na zmrznjene površine, drugi pa raje posežejo po drugačnem receptu. V steklenički zmešajte dve tretjini alkohola in tretjino vode in tekočino razpršite po zaledenelem steklu, ki se bo v trenutku odtalilo.