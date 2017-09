VIDEO: V Koper prihaja jahta seksa

DUBROVNIK, KOPER – V petek zjutraj se je v dubrovniškem pristanišču zasidrala ladja, ki so jo poimenovali kar prva svetovna jahta seksa. Po poročanju Dubrovačkega dnevnika je na krovu luksuzne ladje Azamara Quest približno 700 turistov.

»Lepo nama je in zelo vznemirljivo. Ljudje so prijateljsko razpoloženi in zelo dostopni. Poleg tega na krovu ni otrok, tako da se lahko dobro sprostimo in si odpočijemo. Veliko potujeva z jahtami, a na tej te ljudje resnično želijo spoznati,« je povedal eden od zakonskih parov srednjih let iz ZDA.

Po Dubrovniku bo ladja seksa obiskala še Ravenno, Split, Zadar in Koper.

Tudi verni seksajo

Za Dubrovnik kaj takšnega seveda ni nobena novost. Pred časom jih je obiskala ladja s svingerji, ki so na krovu tudi veliko molili. »Ne vem, kaj točno so počeli, ampak da, številni ljudje, ki potujejo na takšnih ladjah, so verni. To ni nič nenavadnega, tudi verni ljudje seksajo, sicer ne bi imeli otrok,« je dogajanje na tovrstnih ladjah komentiral eden od moških.

Organizatorji gostom zagotavljajo popolno zasebnost, pari, ki se odločijo za takšno potovanje, pa lahko uživajo v različnih erotičnih predstavah, tematskih večerih in delavnicah za pare. Ti se seveda lahko prepustijo tudi najrazličnejšim spolnim igricam, kakor se jim pač zahoče. V enem večeru so se gostje oblekli v mornarske kostime, preizkusili se bodo tudi kot superjunaki in podobno.