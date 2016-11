VIDEO: Takole je snežilo, gasilci voznike vlekli iz vode

LJUBLJANA – Sneženje je zlasti v petek zvečer in v prvem delu noči ponekod na vzhodu in jugu države ter v nekaterih osrednjih krajih oviralo promet. Nevšečnosti so povzročali tudi narasli vodotoki, ki so poplavili nekatere ceste, meteorne vode pa so zalile nekaj kleti. Prav tako poročajo o podrtih drevesih zaradi močnega vetra.

Podatki Agencije RS za okolje (Arso) kažejo, da sunki burje na Primorskem še dosegajo hitrost okoli 100 kilometrov na uro, a bo dopoldne burja hitro slabela. Ponekod v višjih legah severovzhodnega dela države in na Gorenjskem pod Karavankami bo severni veter dopoldne še dosegal hitrost okoli 80 kilometrov na uro, popoldne bo oslabel.

Oglasil se nam je tudi bralec Klemen, ki je v Ribnici posnel spodnji posnetek:

Poplavlja zlasti Mirna

Reke v osrednjem, jugovzhodnem in vzhodnem države so ponoči naraščale. Reka Mirna je presegla opozorilni pretok in se začela razlivati ob strugi. Zlasti reke v osrednjem, jugovzhodnem in vzhodnem delu države bodo danes zjutraj še naraščale. Manjše reke lahko poplavijo na območjih vsakoletnih poplav.

Ljubljanica se bo začela ponovno razlivati na običajnih mestih na Ljubljanskem barju. Preko dneva bo poplavila tudi Krka, predvidoma na območjih vsakoletnih poplav.

Dva avtomobila obtičala v vodi

Meteorne vode so poplavile nekaj kleti na Dolenjskem, zlasti ob reki Mirni na območju občine Sevnica, močan veter pa je podrl več dreves na Dolenjskem in Štajerskem, tako da so imeli gasilci kar nekaj dela zlasti v vzhodni polovici države. Prečrpavali so vodo, nameščali protipoplavne vreče, odstranjevali drevesa in iz vode potegnili dva avtomobila.

Ob 3.14 je pod nadvozom v Spodnjih Hočah ostalo osebno vozilo. Posredovali so poklicni gasilci GB Maribor, ki so osebno vozilo skupaj z voznikom potegnili iz vode, malo prej pa so v bližini Ceste k Dravi v Spodnjem Dupleku gasilci GB Maribor in PGD Dvorjane posredovali, ker je v narasel potok zapeljalo osebno vozilo.

Zimske razmere

Dopoldne vremenoslovci ponekod še napovedujejo sneženje, na teh območjih bo obvezna zimska oprema. Če se bo sneg oprijemal cestišča, bodo na delu posipne in plužne skupine, zato bodo potovalni časi daljši kot običajno, pravijo pri prometnoinformacijskem centru.

Na prelazih Jezersko, Ljubelj ter Korensko sedlo je obvezna zimska oprema, na avstrijski strani priporočajo verige. Na avstrijski strani prelaza Ljubelj so verige obvezne.

Na hrvaški strani mejnega prehoda Babno Polje je prepoved za tovorna vozila, na Petrini pa za tovorna vozila nad 7,5 ton.

Na hitri cesti Razdrto–Nova Gorica med razcepom Nanos in Ajdovščino je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton (1. stopnja).

Zaradi poplavljenega vozišča sta zaprti regionalni cesti Poljčane–Podplat v Podplatu in Poljčane–Majšperk v naselju Novake.