VIDEO: Tako lahko malčku rešite življenje

Pokrovček pisala, frnikola, bombon, arašid … Vse to so potencialne nevarnosti, zaradi katerih se lahko vaš otrok znajde v težavah, če jih da v usta. Bolnišnica St. John Ambulance je zato na youtubu objavila posnetek, ki na zabaven in preprost način pokaže, kako je treba ukrepati, če se vaš malček znajde v težavah.

Kar 40 odstotkov staršev je priznalo, da so že bili priča temu, da se je njihov otrok pričel daviti, mnogi pa v tistem trenutku niso znali pravilno reagirati. Poglejte video, morda bo pridobljeno znanje prišlo kdaj prav tudi vam.