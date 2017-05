VIDEO: Tako je toča pobelila tla

ILIRSKA BISTRICA – V nedeljo vreme marsikje ni prizanašalo . Tudi območje Ilirske Bistrice in okolice je zajela huda nevihta.

»Po podatkih Agencije RS za okolje, meteorološka prognoza, je v bližini Ilirske Bistrice nastala močna nevihtna celica. Mogoči so nalivi, viharni veter in toča. Nevihta se počasi giba v smeri proti vzhodu,« so popoldne posvarili vremenoslovci in tudi za naprej napovedali posamezne močnejše nevihte.

Po družabnih omrežjih pa so se nato kmalu razširili posnetki dogajanja, med katerimi je tudi spodnji. Toča je pobelila cesto, dvorišča in vrtove, s tem pa prav nič razveselila lastnike, vrtičkarje in kmetovalce.