VIDEO: Ta slovenski posnetek ima v dveh dneh že 4,5 milijona ogledov

LJUBLJANA – Akrobati iz skupine Dunking Devils in Slovenske železnice so, kot smo že poročali, znova združili moči. Konec minulega tedna so javnosti predstavili novi videoprojekt, tokrat so na premikajočem se tovornem vlaku poskrbeli za pravi spektakel.

V prvih 48 urah po objavi si je video ogledalo že več kot 4,5 milijona ljudi.

Kot so sporočili iz skupine Dunking Devils, so v sodelovanju s tovornim prometom in ekipo Urban Roof sestavili 170 metrov dolg akrobatski vlak, na katerega so namestili skakalnice za BMX-kolesa, olimpijski trampolin, rusko gugalnico in celo bazen s 70 tonami vode. Po besedah sodelujočih je bil projekt pravi izziv, rezultat pa je njihov najbolj nori video doslej.

V dogovoru s svetovno znanim portalom People Are Awesome je video ugledal luč sveta 2. junija, na dan železničarjev, v spomin prihoda prvega vlaka na slovenska tla leta 1846.