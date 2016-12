VIDEO: Srečno v novo leto 2017

Svet je že vstopil v novo leto in vsi se poslavljajo od 2016 . Veličastni ognjemeti so razsvetlili svetovne prestolnice in ljudje so si zaželeli srečno novo leto. Praznujemo tudi pri nas, po vsej državi se odvijajo različne prireditve , vse skupaj pa spremlja jasno in mrzlo vreme.

Nekatera druga območja Nove Zelandije so novo leto pričakala ob 12. uri po srednjeevropskem času. Med drugim je tedaj ognjemet razsvetlil nebo nad Aucklandom, kjer so rakete poletele s 300 metrov visokega stolpa Sky Tower. Za nekaj minut pa je bilo razsvetljeno tudi nebo v prestolnici Wellington.

Kot naslednji so ob 13. uri v novo leto vstopili tudi na nekaterih območjih Rusije. Tako so sledila nova leta v vsakem časovnem pasu posebej.

Vse skupaj so spremljali veličastni ognjemeti . Dogajanje lahko v živo spremljate prek spleta, saj bodo za vas prenašali najveličastnejše ognjemete po svetu.