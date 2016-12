VIDEO: Razkrivamo, kdo je zares odgovoren za Magno

MARIBOR – Družba Magna Steyr bo predvidoma leta 2018 v Sloveniji začela proizvodnjo in v severovzhodnem delu države ustvarila okoli 3000 delovnih mest.

Pred dnevi je Večer za politika Štajerske 2016 razglasil Marka Sorška, župana Občine Hoče - Slivnica, ki aktivno dela pri projektu prihoda Magne Steyr.

Vendar so nas viri opozorili, da Soršak ni bil tisti, ki je z Magno prvi sedel za mizo in tlakoval pot novim delovnim mestom, ki jih severovzhod države nujno potrebuje. Prvi je stik z Magno navezal Simon Štrancar, danes v. d. direktorja mestne uprave Maribor, takrat honorarni sodelavec MOM kot član skupine mariborskega župana Andreja Fištravca za tuje investicije.

Vse se je začelo na pomladni dan v pisarni na Teznem

Direktor poslovne cone Tezno Gorazd Bende je razkril, kaj se je dogajalo v zakulisju: začelo se je s sestankom 25. aprila letos, ko so se v njegovi pisarni sestali Bende in Štrancar ter predstavniki avstrijske družbe. Ko so ugotovili, kako specifične so želje bodočih investitorjev – želeli so tako veliko parcelo, kot je v Mariboru enostavno ni bilo –, so začeli iskati širše priložnosti v bližini Maribora.

»To je tako velika zgodba, da ne more biti samo en igralec, ampak jih je potrebnih več in morajo skupaj igrati,« je povedal Fištravec. Štrancar naj bi nato našel lokacijo v občini Hoče - Slivnica, ki pa ni bila gradbena. Zadevo sta potem v roke vzeli vlada, ki je k projektu aktivno pristopila, in občina Hoče - Slivnica.

Odgovorni zavezani k molku

Zakaj se pravi akterji javno niso želeli bolj izpostaviti? To jim prepoveduje NDA, pogodba o varovanju poslovnih skrivnosti. Viri so nas opozorili, da to dejstvo na lokalni politični sceni nekateri želijo izkoristiti in Fištravčev Maribor izločiti iz celotne zgodbe o prihodu Magne v Slovenijo.