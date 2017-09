VIDEO: Pretep na RTV Slovenija? Poklicali so policijo!

LJUBLJANA – O tem, da se je ob koncu včerajšnjega soočenja pred referendumom o drugem tiru zgodil incident, smo že poročali . Z RTV Slovenija smo pridobili pojasnila o dogodku. Poudarjajo, da ne držijo besede enega od udeležencev soočenja, da so varnostniki Egidija Kozjeka pretepli. Zanikajo tudi navedbe, da se je oddaja zaključila predčasno.

»Ob koncu sinočnjega soočenja pred referendumom o zakonu o drugem tiru je prišlo do incidenta, ker udeleženec soočenja Egidij Kozjek kot predstavnik uradno prijavljenega organizatorja referendumske kampanje Stranke enakopravnih dežel ni spoštoval pravil, ki smo jih udeležencem jasno predstavili pred samo oddajo in jih je na začetku oddaje še enkrat ponovila tudi voditeljica: da bodo v primeru nevsebinskih odgovorov, sovražnega ali žaljivega govora najprej opozorjeni, v primeru onemogočanja normalnega poteka oddaje pa bodo morali zapustiti studio. Egidij Kozjek ni upošteval opozoril voditeljice, v nadaljevanju pa je motil normalen potek oddaje z dvigovanjem glasu, metanjem in trganjem papirjev in približevanjem voditeljici, zato so ga varnostniki morali pospremiti iz studia, pri čemer se je upiral. Varnostniki so pri tem ravnali strokovno, kar je potrdila tudi policija, ki smo jo takoj po incidentu poklicali in si je tudi pogledala posnetke s kamer, ki niso bile v neposrednem prenosu,« so pojasnili.

Posnetek incidenta si lahko pogledate na povezavi .