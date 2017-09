VIDEO: Predreferendumska vročica: incident na nacionalki pri lepi Eriki

LJUBLJANA – Ta vikend bomo na referendumu (lahko) odločali o drugem tiru. Včeraj zvečer so se na javni RTV Slovenija soočili zagovorniki in nasprotniki. Mnenja so se kresala, padle so obtožbe, da so na eni strani kradljivci in lažnivci, na koncu pa se je zgodil še incident.

Ko je voditeljica Erika Žnidaršič želela slišati še zaključno misel, je nekdo iz občinstva vstal in dejal: »Pa ne mor'ta ga pretepat', ne mor'ta ga pretepat'!« Voditeljica jih je skušala pomiriti, a je bilo že prepozno ... Kako je bilo videti, pa spodaj.

Za pojasnila smo prosili RTV Slovenija.