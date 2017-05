VIDEO: Požar v Kemisu: v sosednjem potoku pomrlo vse, iztekanja v Ljubljanico ni

VRHNIKA – Vzrok požara v Kemisu še ni znan, kriminalisti so še vedno na terenu. Po znanih podatkih je zagorelo v delu, kjer se zbirajo odpadki. Pristojne službe so s postavitvijo zajezitve v okolici tovarne Kemis sicer preprečile večje iztekanje onesnaženja v Ljubljanico, je na novinarski konferenci pojasnil Peter Rodič iz vrhniške civilne zaščite.

Pristojni, ki so predstavili potek odstranjevanja posledic požara, so popoldne pojasnili, da prebivalci niso prijavili težav zaradi požara, zato jih tudi v prihodnje ne pričakujejo. Tako so preventivne ukrepe nekoliko zmanjšali.

Zjutraj so že začeli meriti vplive požara na okolje, prve pomembnejše ugotovitve pa bi lahko imeli že konec tedna. Prve meritve so pokazale povečanje delcev PM10 v zraku in koncentracije živega srebra.

Onesnaženje je prizadelo tudi potok Tojnica, ki teče mimo tovarne in se izliva v Ljubljanico. A kot je pojasnil Rodič, je onesnaženje intenzivnejše v okolici podjetja, nato pa se v toku struge zmanjšuje v pritoku do reke Ljubljanice. To kaže, da so s pregradami uspešno preprečili izlitje nevarnih snovi v Ljubljanico, je izpostavil.

Nasprotujoče si izjave

V nasprotju s podatki tamkajšnje ribiške družine, kjer zatrjujejo, da je v potoku na 1,5-kilometrskem odseku od Kemisa do Ljubljanice pomrlo vse, pa so po Rodičevih besedah našli tri mrtve ribe, delavci podjetja pa še dve. »Govorimo o majhnem številu poginulih rib pa še te v neposredni bližini podjetja,« je dejal.

Na pogorišču še vedno vztraja požarna straža, ki bo tam, vse dokler bo obstajala možnost, da požar znova izbruhne, torej še vsaj čez noč, je pojasnil Rodič.

Imate informacijo za nas?Obvestite nas prek spodnjega obrazca.