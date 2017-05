VIDEO: Poslanec se ponuja za Bavčarjevo menjavo

LJUBLJANA – Po novici, da bo Igor Bavčar pet let košarkar Doba, kakor smo poročali , njegova saga odmeva tudi v poslanskih klopeh.

Nepovezani poslanec Andrej Čuš je med razpravljanjem o pravni državi komentiral tudi Igorja Bavčarja in poudaril, da mora »tranzicijski tajkun«, kakor ga je poimenoval, za svoja kriminalna dejanja odgovarjati in iti v zapor, ne pa da igra košarko in se izmika prestajanju zaporne kazni. Nekaj vloge mu je sicer res priznal pri slovenski osamosvojitvi, a to seveda še ne pomeni, da mu za svoja dejanja ni treba odgovarjati.

Bavčar se iz Slovencev dela norca in torej naokoli igra košarko, pri čemer se mu včasih pridruži tudi kakšen politik. Če ga bodo med igranjem preveč pogrešali, pa se je Čuš kar sam ponudil za njegovo menjavo: »Poskrbite, da bo Bavčar odgovarjal za svoja kriminalna dejanja, tem ljudem, ki igrajo z njim košarko, pa povejte, da če jim manjka igralec, pridem igrat jaz.«

Potem si je nadel košarkarski dres in iz torbe potegnil žogo ...

