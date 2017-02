VIDEO: Poslanca Čuša ujeli ob kokainu! »Res sem debel, a ne lažem«

LJUBLJANA – Sloveniji se očitno obeta nov politični škandal. Rdeča nit pa njuhanje kokaina. Po spletu je namreč zakrožil posnetek, kjer trije prijatelji pripravljajo črtice belega prahu. »To je koka … daj, tu mi posveti … sneg, sneg, sneg,« se sliši glas zamegljenega neznanca, v ozadju pa se razločno vidi, da je bil tam prisoten tudi sedanji nepovezani poslanec Andrej Čuš, ki je spomladi izstopil iz stranke SDS.

Kot je v včerajšnji informativni oddaji 24ur Zvečer povedal poslanec, je sporni posnetek iz leta 2011 in je nastal v hotelski sobi na Bledu po seji podmladka SDS. »Sam se nisem drogiral, nikoli. Takoj sem pripravljen iti na test za droge. Tudi po oddaji,« je Čuš odločno dejal voditelju Urošu Slaku. Čuš je bil takrat celo aktiven judoist in se v nobenem primeru prepovedane droge ni smel dotakniti. »Po koncu seje sem v eni izmed sob zaslišal dretje. Želel sem ljudi umiriti. Bili so v svojem svetu,« nadalje sporno dogajanje razkriva Čuš, a ne pove, kdo so mladeniči na posnetku, apelira pa na stranko SDS, naj razkrije imena.

Kdo je še na posnetku?

»Ljudje s posnetka so še vedno v stranki,« je oster Čuš in dodaja, da ga hoče njegova bivša stranka zaradi izstopa dobesedno likvidirati. In zakaj poslanec vsega skupaj že takrat ni prijavil policiji, kakor tudi veleva zakon o prekrških? »Posnetek nekaj časa ni bil aktualen, saj je ta fant rekel, da ga bo zbrisal. Ko bi moral postati nadomestni poslanec, sem ga poslal generalni sekretarki SDS Anja Bah Žibert in tudi predsedniku Janezu Janši. Sekretarka mi je dejala, da bo ta video, če bom prevzel poslanski mandat, zagotovo prišel v javnost. Nekako mi je predlagala, naj tega ne prijavljam na policijo, saj če bom postal poslanec, bodo gotovo raztrobili medijem.«

Čuš zaključi, da obžaluje, da ni reagiral drugače, a obenem doda da v kolikor je to cena, za njegovo svobodo v državnem zboru, bo to sprejel.

Kakor koli že, za avtorja omenjenega posnetka pa očitno ta razlaga ne bo zalegla, saj je video opremil s podnapisi, Čuša označil za odvisnika, posnetek pa za nameček poslal evropskim poslancem s kateri je sodeloval.

Slovenian MP Andrej Čuš doing what he does best. pic.twitter.com/k3QUOId8Sd — Bojan Mavec (@mavecbojan) 7 February 2017

Na vse skupaj se je takoj odzval prvak SDS, Janez Janša in na twitterju zapisal: »Čuš Andrej glede mamilarskega posnetka debelo laže. Vprašanje je le, ali v treznem ali opitem stanju.«

Čuš Andrej glede mamilarskega posnetka debelo laže. Vprašanje je zgolj ali to počne v treznem ali opitem stanju. Kot je v oddaji dejal obtoženi poslanec: »Morda sem res debel, a lažem gotovo ne. To je metoda koga drugega. Morda tudi mojega bivšega šefa.«

— Janez Janša (@JJansaSDS) 9 February 2017