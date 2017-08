VIDEO: Poplavljeno Trebnje, Litija v kaosu

LITIJA/RUŠE/SREDIŠČE OB DRAVI/TREBNJE – Na območju Litije se je okoli 16. ure razbesnelo neurje. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje je zalivalo kleti, odkrivalo strehe in ruvalo drevesa. Za stanovanjskim blokom se je sprožil tudi plaz.

Za ponedeljek popoldan in zvečer je sicer ARSO izdal vremensko opozorilo, možna je tudi toča .

Ob 15.57 je večji plaz za blokom, na Maistrovi ulici v Litiji, zasul osebno vozilo, grbinski zemeljski plaz je odnesel vozilo. V Šmartnem pri Litiji se je čez cesto podrlo drevo, voda je zalila kleti.



Ob 16.00 je neurje v občini Trebnje, razkrivalo strehe, poplavljalo kleti, zasute so ceste. Ob 16.04 uprava za zaščito in reševanje poroča o nanosu kamenja in zamašenih odtokih v občini Lukovica.

Poročajo tudi o zaliti kleti v muzeju v Litiji ter odkriti strehi na hiši. V Šmartnem pri Litiji je ob 16.31 neurje razkrilo streho cerkve na treh koncih ter streho župnišča Sv. Martina. Na cesti Kostrevnica-Jelša-Liberga je ob 16. 40 na cesto padlo več dreves.

Ob 16.44 se je v naselju Gradišče razbesnelo neurje, o močnem vetru ter padavinah poročajo v tem času tudi iz Metlike, Žužemberka, Šentjerneja, Mirne Peči.

O vremenski ujmi poročajo tudi iz Ruš in Podvelke, kjer je ob 16.56 poplavilo cesto Radlje-Maribor pri Lovrenškem mostu. V Središču ob Dravi je ob 17.03 podrlo telefonski drog.



V Ljubljani nad Kresničko se je ob 17.57 pri terasastih blokih vnel drog javne razsvetljave.



Ob 18.30 se je na cesti Škrbina-Lipa v občini Komen podrlo drevo. Posredovali so delavci CPK iz Sežane, ki so drevo odstranili. Ob 18.31 so na cesti Kobdilj-Vipava, občina Sežana, dežurni delavci CPK Sežana odstranili drevo, ki je padlo na cestišče. Ob 18.34 je v naselju Podgora v občini Straža močan veter podrl drevo na streho garaže. Gasilci PGD Dolenja Straža so drevo odstranili. Ob 19.15 je bilo zaradi podrtih dreves na lokalno cesto Lehen-Fabijanov vrh, občina Brezno-Podvelka aktivirano lokalno PGD.



Neurje je povzročalo težave tudi na avtocesti . Prometno-informacijski center je pozival voznike naj ne ustavljajo pod nadvozi.





Oglejte si, kako se giba fronta s padavinami.



Kako je pri vas? Pošljite nam fotografije, objavili jih bomo.