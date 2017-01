VIDEO: Policija v akciji, to je usoda premraženega kužka

MARIBOR – Po spletu je v sredo zvečer zakrožil posnetek, ki je pretresel javnost. Mariborčan Aleksander Kamenik je namreč pred hudim vetrom in mrazom rešil kužka, ki je zaradi nehumanih razmer doživel šok . Aleksander je povedal, da se je kosmatinec ob njegovem prihodu tresel kot šiba na vodi, gospa, ki je vedela, da kuža pri lastnikih hudo trpi, pa naj bi večkrat poklicala inšpekcijo.

Ni bilo prijav

Z vprašanji smo se obrnili na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) Maribor. »Žal s posnetka ni moč ugotoviti lokacije niti imena domnevne prijaviteljice ne časovnega obdobja, kdaj naj bi bila katera od domnevnih prijav podana,« nam je povedal Matjaž Emeršič z UVHVVR in dodal, da niso prejeli nobene prijave.

Prav tako nobene prijave niso prejeli na Policijski upravi Maribor. »Na podlagi vašega vprašanja smo takoj začeli preverjati, ali so v opisanem primeru podani elementi prekrška ali kaznivega dejanja. Po zbranih obvestilih bomo zadevo tudi ustrezno zaključili,« nam je še povedal tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl.

Novi dom

Medtem ko ne inšpekcija ne policija nista seznanjeni z domnevnim mučenjem živali, pa je kosmatinec že našel novi dom, in sicer pri rešitelju Aleksandru Kameniku. »Kuža je prišel k sebi in bo ostal pri nas. Lastnika vikenda so nazadnje videli prejšnji teden v soboto zjutraj, da je prišel do psa. Tam je bil približno 15 minut in odšel. Torej je bil po besedah sosede, ki je verodostojna oseba in ne pretirava, pes brez vode in družbe skoraj pet dni in hiška je popolnoma brez funkcije, saj se je dno udrlo že pred leti in piha v notranjost skozi desetine špranj.«

Ob tem so si številni oddahnili, da je premraženi kuža našel novi dom, kjer bo na varnem in toplem.

