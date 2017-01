VIDEO: Polarni mraz je tu: umrlo že 23 ljudi, temperature do minus 40 stopinj C

Evropa je tudi danes zavita v polarni mraz, ki je samo v zadnjih dveh dneh terjal najmanj 23 smrtnih žrtev. V Rusiji, kjer so mraza vajeni, so praznovali najhladnejši božič v zadnjih 120 letih. V Moskvi so tako na pravoslavni božični večer namerili ledenih minus 29,9 stopinje Celzija.

Kot je poročala ruska tiskovna agencija Tass, so danes temperature v Rusiji še nižje. Na območju prestolnice so namerili minus 35 stopinj Celzija, najnižje pa se je temperatura spustila v Klinu, kakih 80 kilometrov severozahodno od Moskve, kjer so termometri danes ponoči pokazali minus 35,9 stopinje Celzija.

Na moskovskih letališčih Domodedovo in Šeremetjevo so zaradi mraza davi odpovedali 28 letov, več kot 80 pa jih je imelo zamudo. Ruski vremenoslovci v prihodnjih dneh sicer napovedujejo nekoliko višje temperature, ki pa bodo vseeno od 12 do 15 stopinj nižje od običajnih v tem času, dodaja Tass.

Zelo mrzlo je tudi drugod po Evropi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pristojne službe na Poljskem, kjer se je temperatura v soboto spustila tudi do minus 25 stopinj Celzija, so sporočile, da je zaradi mraza od 1. novembra tam umrlo že 55 ljudi. Največ smrtnih žrtev je bilo minuli petek, ko je zmrznilo kar sedem ljudi, v zadnjih dveh dnevih je umrlo skupaj devet ljudi.

Tudi v Italiji je v zadnjih 48 urah zaradi mraza umrlo sedem ljudi. Med njimi je bilo pet brezdomcev, dva sta bila poljska državljana. Iz osrednjega dela države pa poročajo o močnem sneženju. Debela snežna odeja je prekrila tudi kraja Amatrice in Accumoli, ki sta bila najbolj prizadeta v nedavnih potresih. v Amatriceju so zjutraj izmerili minus 10 stopinj Celzija.

Zelo hladno je tudi v Rimu. Papež Frančišek je zato tamkajšnjim brezdomcem razdelil spalne vreče in priskrbel vozila, kjer lahko prenočijo, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Rimska zavetišča za brezdomce so izjemoma odprta tudi podnevi.

V Franciji se je davi, najverjetneje zaradi poledice, pripetila huda prometna nesreča. Avtobus s portugalskimi turisti je zdrsnil z avtoceste v pokrajini Saone-et-Loire v osrednjem delu države. Umrlo je pet ljudi, 27 je ranjenih.

V češki prestolnici, kjer je bila minula noč najhladnejša to zimo, sta zaradi podhladitve umrla dva brezdomca in varnostnik na nekem parkirišču. Najnižje temperature so na Češkem zabeležili v gozdu Šumava na meji z Nemčijo, kjer se je živo srebro ustavilo šele pri minus 34,6 stopinje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kako pa je na Balkanu?

Izjemno nizke temperature vztrajajo tudi na Balkanu. V BiH so najnižjo temperaturo davi izmerili v Sokolcu severovzhodno od Sarajeva, kjer se je živo srebro ob 8. uri ustavilo pri minus 28 stopinjah Celzija. V državi zaradi mraza velja oranžni alarm. Precejšen mraz je bil tudi v Bugojnu, kjer so namerili minus 26 stopinjah, v Zenici je bilo minus 24. Zeblo je tudi prebivalce Sarajeva, kjer so izmerili minus 22 stopinj. Na bližnji planini Bjelašnica je bilo še stopinjo hladneje.

Iz Srbije poročajo, da davi skoraj ni bilo kraja po državi, kjer se temperature ne bi spustile več kot 10 stopinj pod ledišče. Po vsej državi so zato razglasili rdeči vremenski alarm, popoldne pa so zaradi ledu ustavili tudi promet po Donavi med Bezdanom in Prahovim.

Najhladneje je bilo po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug, ki se sklicuje na republiški hidrometeorološki zavod, v Sjenici na jugozahodu države. Tam so izmerili minus 27 stopinj Celzija. V okolici Sjenice je zapadlo tudi ogromno snega, ponekod so zameti visoki do štiri metre.

Od sveta je odrezanih okoli 100 vasi, zato so v občinah Medveđa, Sjenica, Aleksinac, Tutin in Blace razglasili izredne razmere. Z najbolj ogroženih območij so evakuirali več kot 100 ljudi. Ponekod so namreč zaradi zamrznjenih vodovodnih cevi brez vode.

Na Kopaoniku na jugu Srbije ob meji s Kosovom so danes namerili celo najnižjo temperaturo od leta 1961, ko so začeli meritve. Živo srebro se je spustilo do minus 25 stopinj Celzija. Kljub temu so naprave na tamkajšnjem smučišču delovale, dodaja Tanjug. Tudi v Leskovcu so trepetali pri minus 25 stopinjah, v Beogradu pa so imeli minus 14 stopinj. Hud mraz se bo v Srbiji nadaljeval še do srede, napovedano je tudi sneženje.

Še hladneje je bilo davi v Makedoniji, saj so v Berovu namerili kar minus 28 stopinj Celzija, v Bitoli je bilo le tri stopinje topleje, v Skopju, Štipu in Prilepu pa se je živo srebro ustavilo pri minus 17 stopinjah Celzija.

Na Hrvaškem je zaradi mraza v veljavi rdeči vremenski alarm. Potem ko je v minulih dneh ta veljal le na obali, so ga danes razširili tudi na Slavonijo, poroča spletni portal Index.hr. Tam je bilo davi še posebej mrzlo. V Slavonskem Brodu so tako ob 7. uri izmerili minus 19,9 stopinje Celzija, v Osijeku je bilo minus 18 stopinj, v Dubrovniku pa minus 6,6.

Veter, ki je minule dni na Hrvaškem povzročal precejšnje težave, se je nekoliko umiril, kljub temu naj bi sunki burje na območju Dubrovnika danes ponekod dosegali do 95 kilometrov na uro, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Zaradi vetra je na jadranski magistrali med Karlobagom in Sv. Marijo Magdaleno prepovedan promet za dvonadstropne avtobuse, vozila s kamp prikolicami in motoriste, ponekod v Liki, Gorskem Kotarju ter osrednjem in severozahodnem delu hrvaške pa sneži.

Snega niso videli že 40 let

Tudi v delih Grčije je ponoči močno snežilo, med drugim v obmorskem mestu Retimno na Kreti, kjer snega niso videli že 40 let. Na otoku Skopelos imajo več kot pol metra snega. Ponekod so se temperature spustile do minus 17 stopinj Celzija, v nekaterih krajih je prišlo do izpadov elektrike, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Močno je snežilo tudi v turškem Istanbulu, kar je v tem milijonskem mestu povzročilo prometne težave in izpade elektrike. Na največjem letališču v državi Atatürk so odpovedali vse domače lete, odpadlo je tudi več mednarodnih. Na tisoče potnikov je tako obtičalo na letališču oziroma so jih namestili v tamkajšnjih hotelih. So pa obnovili pomorski promet v Bosporju.