VIDEO: Polarne temperature ostajajo, ti nasveti vam lahko rešijo življenje

Ključni nasveti za vožnjo v zimskih razmerah: Vsa kolesa opremimo z zimskimi pnevmatikami (M+S, M.S ali M & S).

Štiri mesece (najmanj od 15. novembra do 15. marca naslednje leto) imejmo zimske pnevmatike na vozilu.

Tri mm mora biti najmanjša globina profila zimskih pnevmatik.

Za varno vožnjo je nujno brezhibno delovanje zavor, zato redno preverjajmo gladino zavorne tekočine. Če se je rahlo znižala, je morda vzrok obraba zavornih oblog, če se je naglo znižala, vozilo takoj odpeljimo k mehaniku. Zavorno tekočino zamenjamo najmanj vsaki dve leti.

Akumulator je treba pregledati, očistiti in namazati kabelske priključke ter preveriti stanje elektrolita v celicah.

Hladilni sistem – preveriti je treba gostoto in raven hladilne tekočine.

Sistem za dovod zraka v vozilo – priporočljivo je preveriti, ali se v sistemu nahajajo tujki (smeti ali posušeno listje).

Gladina olja mora vedno segati med obe oznaki (max–min) na merilni palici.

Preveriti je treba količino vode v posodi ter ji dodati zadostno količino sredstva proti zmrzovanju.

Metlice brisalcev – preveriti je treba njihovo izrabljenost in jih po potrebi zamenjati.

Klinasti jermen – preveriti je treba stanje in napetost jermena, ki zagotavlja vrtenje alternatorja, črpalke hladilne tekočine in drugih naprav.

Sistem za dovod goriva – pri vozilih z dizel motorjem je priporočljivo pregledati in po potrebi očistiti filter za gorivo.

Tesnila vrat – če jih bomo občasno namazali z glicerinom, v mrzlih dneh kljub mokroti vrata ne bodo primrznila.

Ključavnice na vratih in pokrovu prtljažnika – občasen vbrizg WD 40 ali podobnega penetrirajočega antikorozivnega sredstva bo preprečil pomrznjenje ključavnice.