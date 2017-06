VIDEO: Nujna vožnja iz druge perspektive

VELENJE – Samo mislimo si lahko, kako stresna je intervencijska vožnja za voznika reševalnega voznika. Ko pa na cesti vlada kaos, kakršen je bil včeraj v Velenju, pa je gotovo še veliko hujše.

Posnetek, ki ga je na facebooku posredoval reševalec reševalne postaje Velenje, se je v nekaj urah razširil kot epidemija. Čeprav se ljudje zgražajo nad tem, da so nekateri vozniki povsem neotesani in se ne umaknejo reševalnemu vozilu, ki je na nujni vožnji, to ni bil namen reševalca, ki je objavil posnetek.

Kot nam je zaupal, je želel pokazati, kakšnemu prometnemu infarktu so priča skoraj vsak dan. Dodal je še, da se lahko vsak udeleženec v prometu iz njegovega posnetka tudi kaj nauči glede razvrščanja in umikanja reševalnemu vozilu na nujni vožnji.