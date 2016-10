VIDEO: Niso verjeli ušesom: Trump bi zaprl Hillary, Billu očital posilstva

ST. LOUIS – Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v St. Louisu svojo demokratsko nasprotnico Hillary Clinton na njunem drugem televizijskem soočenju v nedeljo zvečer obtožil, da je lažnivka, celo hudič, ter ji v ostri, uro in pol trajajoči ofenzivi zagrozil, da bo končala v zaporu.

Hillary poslal v zapor

Ameriški televizijski komentatorji ponovno kot že leto dni spet niso mogli verjeti lastnim ušesom, saj v sodobni zgodovini predsedniških kampanj kandidati drug drugemu niso grozili z zaporom. Več med njimi jih je uporabilo izraz 'bananska republika'. Trump je Clintonovi zabrusil, da je lažnivka in da bi jo moralo biti sram, ker je izbrisala 30.000 kosov elektronske pošte, potem ko je dobila poziv od kongresnih republikancev, naj jih preda. Število spornih kosov pošte je potem naraslo že na 39.000. Clintonovo in njeno pošto je preiskal FBI in ugotovil, da ni razlogov za obtožnico. Trump pa je napovedal, da bo po zmagi imenoval posebnega preiskovalca. Clintonova je enkrat med soočenjem dejala, da je sama sreča, da Trump ne vodi pravosodja v ZDA, nakar je republikanec vskočil z izjavo: »Da, ker bi bili potem vi v zaporu.« To je med občinstvom sprožilo aplavz.

Donald Trump threatens to jail Hillary Clinton if he wins the election https://t.co/RXCwGVdnx4 #debate https://t.co/PMz2LDYPiy — CNN (@CNN) 10 October 2016

Le navaden pogovor v slačilnici?

Soočenje, ki sta ga vodila Anderson Cooper s televizije CNN in Martha Raddatz s televizije ABC, se je začelo brez tradicionalnega rokovanja med kandidatoma. Hitro se je prešlo na Trumpove izjave o ravnanju z ženskami z videoposnetka iz leta 2005. Trump je dejal, da na svoje izjave ni ponosen, čeprav je menda šlo le za navaden pogovor v slačilnici. Torej običajen pogovor med moškimi, ki se menda med seboj hvalijo z osvajalskimi podvigi. Dejal pa je tudi, da je nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton pri tem še veliko hujši. Trump je pred začetkom soočenja povzročil dodatno skrb pri vodilnih članih republikanske stranke, ko je v hotelski dvorani pred kamere postavil tri ženske, ki Clintona že desetletja obtožujejo spolnih napadov in nadlegovanja, ter žensko, ki jo je moški pred desetletji posilil kot 12-letnico, Clintonova pa ga je kot odvetnica po službeni dolžnosti branila in dosegla, da so mu prisodili nizko kazen. Vse te ženske so bile med soočenjem v dvorani.

Hillary Clinton responds to Trump's statements on women at tonight's #debate: pic.twitter.com/nNBpIvcdY8 — AJ+ (@ajplus) 10 October 2016

Watch Donald Trump defend his 2005 comments by attacking Bill Clinton for his alleged sexual assaults #debate pic.twitter.com/7tzkXQuqLe — Business Insider (@businessinsider) 10 October 2016

Na veselje republikancev, ki so upali, da se bo puščanje krvi Trumpovi kampanji morda upočasnilo, pa do konca soočenja veliko govora o Trumpovih ali Clintonovih spolnih izpadih ni bilo veliko govora.

Kathleen Willey, Juanita Broaddrick in Kathy Shelton, ki Clintona že desetletja obtožujejo spolnih napadov, so bile med soočenjem v dvorani. Foto: Reuters

Podoba dvolične osebnosti

Medtem ko je Trump razlagal, da je zdravstvena reforma katastrofalna in da so takšne tudi ameriška zunanja politika ter davčna in gospodarska politika, skratka, da je vse v ZDA zanič, je bila Clintonova na udaru glede objave njenih pogovorov s finančniki Wall Streeta na Wikileaksu. Med drugim je dejala, da mora imeti politik pogosto javno in zasebno stališče o istem vprašanju. To v javnosti utrjuje njeno podobo dvolične osebnosti. Razložila je, da je govorila o predsedniku Abrahamu Lincolnu, ki je v boju za ustavni amandma proti suženjstvu enim govoril eno, drugim pa drugo. To ji bodo verjeli le njeni podporniki, vendar pa se je hitro znašla in obtožila Rusijo, da krade informacije in jih objavlja z namenom, da pomaga Trumpu. Ta je potem spet branil Rusijo, kar je za republikanca še posebej nenavadno. Na vprašanje muslimanke, kaj bo naredil, da se bo v domovini počutila dobrodošla, je Trump odgovoril, da morajo muslimani poročati o sumljivih dejavnostih drugih muslimanov policiji. Skušal je razložiti, da je njegova ideja o prepovedi vstopa vsem muslimanom v ZDA doživela preobrazbo v prepoved vstopa državljanom iz nekaterih držav.

Clintonovo je Trump obtožil, da želi Američanom pobrati orožje, kar je ona zanikala ob vztrajanju, da je potreben boljši nadzor, da bo manj pokolov. Zdravstveno reformo bi Trump odpravil, Clintonova pa bi ohranila tisto, kar je dobro, in jo izboljšala. Trump je Clintonovo tudi obtožil, da je sovražna, ker je njegove podpornike označila za obsojanja vredne. Dejal je, da je Bernard Sanders s tem, ko jo podpira, prestopil na stran hudiča. Američanke, ki jih zanima pravica do splava, so lahko izvedele, da bi Clintonova imenovala na vrhovno sodišče takšne ljudi, ki bodo to pravico zaščitili, Trump pa namerava poslati tja takšne, ki jo bodo odpravili.

Trump called out Clinton during the second #debate saying that the biggest difference between her and Abraham Lincoln are her lies. pic.twitter.com/jla3WnC0el — USA TODAY (@USATODAY) 10 October 2016

Škode ni popravil

Splošen vtis, ki je nastal po soočenju, je bil, da je bil Trump nekoliko boljši kot na prvem soočenju na Long Islandu, Clintonova pa je izpustila veliko priložnosti za ostrejši nastop in se je omejila na pozive volivcem, naj sami preverijo dejstva o nasprotnikovih izjavah. Dela bodo imeli veliko, ker je Trump raztegoval resnico glede vse statistike o katastrofalnem stanju ZDA, ki jih je navajal. Odgovorom na vprašanja voditeljev in celo občinstva (vprašanja so namreč lahko zastavljali tudi izbrani neopredeljeni volivci) se je izogibal, vendar pa sta ga odločna voditelja na to opozarjala, kakor tudi na prekoračitve časa, zato se je Trump večkrat pritožil, da so trije proti enemu.

Glede na anketo CNN takoj po soočenju je 57 odstotkov udeležencev zmago pripisalo Clintonovi, le 37 odstotkov pa Trumpu, čeprav je kar 63 odstotkov anketiranih menilo, da se je Trump odrezal bolje, kot so pričakovali. Trump je z napadi glede elektronske pošte svoje podpornike razveselil, vendar pa za zmago na volitvah potrebuje večino od okoli 20 odstotkov volivcev, ki niso trdno na eni ali drugi strani. Na soočenju ni naredil nič takšnega, kar bi ublažilo škodo zaradi petkovega videoposnetka, ki pa najverjetneje še ni zadnji, vsaj glede na napovedi o prihajajočih podobnih objavah v naslednjih dneh.