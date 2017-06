VIDEO: Neurje zalilo nakupovalno središče

CELJE – Celjsko regijo je včerajšnje neurje najbolj prizadelo. Na spletu se je pojavil posnetek poplavljene trgovine v priljubljenem nakupovalnem središču.

Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da je okoli 19.06 območje občine Celje zajelo neurje z obilnim deževjem in vetrom. Meteorne vode so zalivale prostore stanovanjskih, večstanovanjskih in poslovnih objektov, trgovskega središča, industrijskega obrata, parkirne prostore in garažne hiše. Voda je poplavljala cestišča in ovirala promet, nanesla je blato in pesek. Posredovale so dežurne službe cestnega podjetja.

Na lokaciji Kersnikove in Teharske ulice ter Mariborske ceste je meteorna voda poplavila podvoze in onemogočila promet.

V Košnici se je sprožil zemeljski plaz, ki so ga gasilci PGD Zagrad in Lopata prekrili s folijo in zavarovali kraj dogodka. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Pri črpanju vode in odpravljanju posledic neurja so bili aktivirani gasilci PGE Celje, PGD Trnovlje, Ljubečna, Celje - Gaberje, Škofja vas, Zagrad - Pečovnik, Lopata, Teharje in Ostrožno.

Ob 20.00 je v Dobriču, občina Polzela, v vrtno lopo udarila strela, ki je poškodovala del ostrešja in ožgala drva, do požara pa ni prišlo. Posredovali so gasilci PGD Andraž nad Polzelo, ki so preventivno pregledali okolico s toplotno kamero. Ugotovili so, da nevarnosti za vžig ni bilo.

Ob 20.17 so v Podklancu, občina Dravograd, meteorne vode zalivale kletne prostore stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Črneče, ki so preusmerili tok hudourniškega potoka in izčrpali vodo iz objekta.

Ob 20.19 je neurje z močnimi padavinami zajelo Troblje v občini Slovenj Gradec. Meteorna voda je zalila kletne prostore dveh stanovanjskih objektov. Gasilci PGD Pameče - Troblje so jo izčrpali. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.