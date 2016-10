VIDEO: Ne boste verjeli, kaj je zaprlo predor

KOPER – Polovica hitre ceste med Izolo in Semedelo proti Kopru je še vedno zaprta. V predoru Markovec namreč še odstranjujejo posledice včerajšnje nenavadne nesreče.

Kot nam je danes povedal tiskovni predstavnik Darsa Marjan Koler, naj bi promet po predorski cevi stekel predvidoma danes popoldne. Spodaj si lahko ogledate tudi dva posnetka nesreče, ki prikazujeta, kaj se je v resnici dogajalo.

Prekucnik v zrak

Iz koprske policijske uprave so medtem sporočili, da se je 40-letnemu vozniku tovornega vozila iz Postojne med vožnjo dvignil prekucnik, ki je bil prazen. Pri tem je zadel ventilator in potrgal električno inštalacijo. Policisti so uredili obvoze, in sicer na lokalno cesto Izola–Koper.