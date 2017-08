VIDEO: Namerna provokacija Hrvatov

PIRAN – »Nahajate se v slovenskem morju. Obrnite plovilo in zapustite območje. /.../ Nahajate se v slovenskem morju, takoj ga zapustite.« To so besede, s katerimi slovenska policija opozarja tiste, ki bodisi namerno ali nenamerno zaplujejo v slovenske vode.

Hrvaški ribiči so imeli v sklopu protesta na morju v Piranskem zalivu v minulih dneh piknik oziroma 'fešto'. S seboj so v slovenske vode popeljali še novinarja 24sata.hr, ki je vse skupaj dokumentiral. Na vprašanje, kaj si mislijo o posredovanju slovenske policije, ribič odgovarja, da to nič ne pomeni in da naj kar naredijo popis.

Kako se je piknik končal, ni znano, je pa dejstvo, da se incidenti na morju vrstijo iz dneva v dan. Več o tem na povezavi .