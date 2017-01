VIDEO: Najmlajši poslanec jih bo zaradi alkohola slišal od predsednika

TO NI DOVOLJENO

LJUBLJANA – Najmlajši poslanec je kršil pravila, zato jih bo očitno slišal. Zapisali smo, da je bivšemu članu SDS, zdaj pa nepovezanemu poslancu Andreju Čušu bilo očitno dovolj polemik o tem, kdo je zmagovalec 2. svetovne vojne. Zato se je odločil, da v parlament prinese dva »sixpacka« in vse zainteresirane poslance povabil, da si ga vzamejo.

Njegovo dejanje je pri nekaterih dvignilo odobravanje, spet drugi pa so skočili v zrak, kajti tudi na športnih prireditvah je denimo prepovedan vnos alkoholnih pijač. Mar v našem državnem zboru ni tako?

Predsednik državnega zbora Milan Brglez pojasnjuje: »Pravila o hišnem redu določajo, da v dvorano ni dovoljen vnos hrane in pijače, zato bom poslanca Čuša ob priložnosti spomnil na to in pa tudi na primerno vedenje v veliki dvorani državnega zbora.«

Brglez in Čuš sta se sicer v preteklosti že večkrat znašla v konfliktu.

Lani maja je Čuš Brgleza javno pozval k odstopu.

Milan Brglez bi najraje ukinil ljudstvo. Čas je, da zapusti svojo funkcijo! — Andrej Čuš (@Andrejcus) May 3, 2016

Brgleza je celo obtožil, da je kot predsednik parlamenta ukinil demokracijo.

Kolega Brglez, Slovenija ni demokratična država, ker ste demokracijo ukinili! — Andrej Čuš (@Andrejcus) May 17, 2016

Razjezil ga je z zavrnitvijo razpisa referenduma.