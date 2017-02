VIDEO: Na Viziji Slovenije odmevalo: Čista jeba, to je čista jeba

Na Viziji Slovenije so predvajali videonagovor predsednika vlade Mira Cerarja. Foto: Tomi Lombar/Delo

LJUBLJANA – Vizija Slovenije je slika, ki smo si jo o svoji prihodnosti narisali ljudje. Ni politični dokument, je ob slovesni predstavitvi vizije države v letu 2050 poudarila ministrica za razvoj Alenka Smerkolj. Ob tem pa je viziji zaželela, da bi naletela na pozorne uresničevalce v vseh delih družbe.

»Vizije ne spremljam na pot z velikimi gesli, z veliko obljubami, ampak z iskreno željo, da bi še naprej naletela na tako pozorne spremljevalce, sooblikovalce in uresničevalce v vseh delih naše družbe kot pri svojem nastajanju,« je poudarila Smerkoljeva, ki je od poletja 2015 vodila projekt nastajanja vizije države z letnico 2050.

Brez zaupanja, inovacij in učenja tudi projekti vlade ne morejo na polno kakovostno zaživeti, je v videonagovoru povedal premier Miro Cerar. »Zato je vizija veter v jadra vsem, ki se dnevno trudimo iz Slovenije narediti še boljše mesto za življenje vseh nas,« je dejal.

»Zaupanje, inovacije, identiteta, kakovostno življenje in učenje zame niso zgolj prazne besede,« je dodal premier. »Vidim jih kot kažipot, ki usmerja vse nas prvenstveno k lastnim izboljšavam in posledično k izboljšavam družbe in države.«

Ob viziji pa je nekoliko nerodno zadonelo ob glasbenem vložku. Nastopajoči so namreč zapeli pesem Čista jeba. Upamo, da ni letelo na vizijo ...