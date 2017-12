VIDEO: Mimoidoči v šoku, sredi Ljubljane vlekla mrtvega prašiča

LJUBLJANA – Česa vse človek ne doživi sredi belega dne v središču Ljubljane, se boste vprašali ob ogledu tega posnetka. Mlajša ženska, ki je poskrbela za šok sredi prestolnice, nam je pojasnila, da je študentka likovne akademije, ki pod mentorstvom Saša Sedlačka in Galerije Kapelica opozarja na razlikovanje med mesnimi izdelki, industrijsko obdelanimi trupli in hrano, ki ni nič drugačna od mesa, ki ga kupujemo.

»Jaz sem nekdo, ki to za praznike vleče domov, ki ga ne čaka družina, avtomobila pa nimam. Zdaj ga bomo pojedli.« Aktivistka je sicer pojasnila, da pujsa sama ne bo pojedla, se bodo pa z njim nahranili psi v zavetišču.



Žival je morala zaradi inšpekcije kupiti, s čimer opozarja na to, da bi morale imeti vse živali enake pravice, saj da bi jo ljudje obsojali, če bi za sabo vlekla mrtvega psa, je pa normalno, če to počne s pujsom ...