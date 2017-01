VIDEO: Milan Jakopovič je Delova osebnost leta

Nagrade so prejeli tudi Delovi novinarji in fotografi. Fotografijo leta (iz olimpijskih iger v Riu) je posnel Matej Družnik. Foto: S. N.

LJUBLJANA – Uredništvo časnika Delo je že sedemindvajsetič razglasilo Delovo osebnost leta. Bralci Dela so med desetimi nominiranci izglasovali Milana Jakopoviča, ki je s človekoljubno akcijo zavezujoče prodrl v državni zbor s predlogom o toplih obrokih za otroke iz ranljivih družinah.

O končni izbiri osebnosti leta so z glasovanjem po spletu odločali bralci Dela in Milana Jakopoviča izbrali med desetimi nominiranci, ki so najbolj zaznamovali preteklo leto. Po mnenju Delovega uredništva so to ljudje s srcem, ljudje, ki smo jim lahko hvaležni in jim brez sramu lahko rečemo tudi junaki iztekajočega se leta 2016.

Poleg Milana Jakopoviča so bili nominirani še Aleksander Čeferin, Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč, Hubert Kosler, Matevž Lenarčič in Griša Močnik, prof. dr. Zvezdan Pirtošek, Ana Roš, Peter Prevc, Tina Trstenjak in Tatjana Avšič Županc.

Milan Jakopovič se je s spletnim glasovanjem na prvo mesto uvrstil z 48,2 odstotka, drugo uvrščeni Peter Prevc je prejel 12,4 odstotka, 11,3 odstotka glasov pa so bralci namenili prof. dr. Zvezdanu Pirtošku.



Gregor Knafelc, odgovorni urednik Dela

Delo je izbor za Delovo osebnost leta pripravilo že sedemindvajsetič zapored, a prvič v večernih urah. Današnja prireditev se je v Klubu Cankarjevega doma začela ob 19. uri, vodil jo je igralec Boris Ostan, pogovor z nagrajencem pa novinarka Delove Sobotne priloge Vesna Milek.