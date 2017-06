VIDEO: Ledene krogle že padajo z neba

ŽELEZNIKI – Opozorila meteorologov so bila upravičena. V Selcah pri Železnikih je že začela padati toča. Nevihta se krepi in potuje v smeri proti Ljubljani, so zapisali na neurje.si.

O nevihtni liniji, ki se pomika proti jugovzhodu države, poroča tudi Arso. Možni so močni nalivi, sunki vetra in toča.

»Popoldne in zvečer so možne močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in točo. Ob tem lahko pride tudi do hitrih porastov manjših vodotokov in hudournikov,« so še zapisali pri Arsu.