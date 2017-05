VIDEO: Komedijant bo izzval evropskega instagram predsednika

Predsedniške volitve se nezadržno bližajo. Poleg Boruta Pahorja, Milana Jazbeca in Zmaga Jelinčiča, ki se jih že omenja kot predsedniške kandidate, pa se bo v bitko za predsednika države menda podal tudi dolgoletni kamniški župan Marjan Šarec. Ta svoje kandidature še ni uradno potrdil, a je njegov facebook profil poln namigov, ki nakazujejo na to, da se že kar nekaj časa pripravlja na to bitko. Pahor in Šarec pa imata očitno več skupnega, kot je videti na prvi pogled. Oba namreč znata nasmejati ljudi. Pahor s svojimi aktivnostmi, Šarec pa z izjavami.

Bolj kot politika kamniškega župana mnogi poznajo kot komika, saj je, preden se je podal v politiko, dolga leta skrbel za dobro voljo ljudi. V oddaji Hri-bar je imitiral Osamo bin Ladna in Fidela Castra, v oddajah Radio Ga Ga in na različnih prireditvah pa tudi politike Karla Erjavca, Danila Türka, Antona Ropa, Saša Pečeta, Jožefa Školča, Janeza Janšo, Borisa Popoviča, ljudem pa se je prikupil zlasti v vlogi kmeta Ivana Serpentinška.