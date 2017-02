VIDEO: To je zdravnica, ki je pretresla Slovenijo

LJUBLJANA – Spoznajte Sanelo Banović, zdravnico, zaposleno na gastro-enterološkem oddelku UKC. Svoje delo združuje z izobraževanji na področjih psihologije in psihoterapije ter tradicionalne kitajske medicine. Zanima jo vpliv sreče in zadovoljstva v življenju na psiho-fizično zdravje in hormonsko ravnovesje v telesu.

Na poslovni prireditvi TEDx Ljubljana je na predavanju Objem, dotik, poljub spregovorila o pomembnosti objemov in seksa v vsakdanjem življenju.

Omenjena zdravnica namreč z enostavno analizo možganov in izjemno energijo motivira ljudi in njihovo domišljijo, da se dotaknejo endorfinov okrog sebe. Ali kot pravi doktorica Banović na koncu govora: »Objemite se med seboj, komunicirajte, in ko pridete domov, delajte to, pa tudi če Avstrija sliši! Dvignite se zaploskajte življenju, sebi in meni.«

Več v priloženem videoposnetku.