VIDEO: Imate doma pravo jelko? Poglejte, kaj se lahko zgodi

Levo je prikazano drevo, ki je zalito, in desno drevo, ki ni. Foto: youtube

V mnogih slovenskih domovih že stojijo božična drevesa, tam, kjer še ne, pa jih bodo postavili v kratkem. Če se še vedno odločate med umetnim in pravim drevescem, vam bo gotovo koristil ta posnetek, ki prikazuje, kako zelo pomembno je, če se odločite za pravo jelko, da je ta zalita. Suho in izsušeno božično drevo je lahko tempirana bomba. Če pride do kratkega stika, požar na izsušenem drevesu izbruhne v nekaj sekundah, medtem ko je zalito drevo manj vnetljivo.

Ameriška protipožarna organizacija (NFPA) celo poroča, da se več kot 200 hišnih požarov začne ravno na božičnih drevesih.