VIDEO: Imate dizla? Ne obračajte ključa zaman, storiti morate tole

LJUBLJANA – Jutro nas je v večjem delu države poneslo v snežene dni, tako po državi naletava sneg .

Prav nizke temperature so v teh dneh marsikomu zagrenile jutro. Ne samo zaradi jutranjega drgnjenja zamrznjenih stekel, temveč tudi zaradi avtomobilskih

Filter, na katerem je zmrzal.

motorjev, ki niso 'ubogali'. Žrtve tega so v večini primerov vozniki dizlov, pri katerih lahko kristalizira parafin (sestavni del goriva) do te mere, da so kristali tako veliki, da ne morejo skozi filter. Motor se zato ne zažene. Da se to ne bi dogajalo, imajo nekatera vozila grelnike filtrov, bencinske črpalke pa v zimskih mesecih dodajajo aditive, ki naj bi preprečili zamrzovanje. Nekatera vozila imajo tudi senzor, ki zazna, kdaj se na dnu filtra nahaja voda. Takrat na armaturi zasveti oranžna lučka, poroča Jutarnji.hr, in takrat je treba z odvijanjem vijaka pod filtrom izpustiti vodo. To nujno storite ali pa še bolje – zamenjajte filter.

Ne glede na prej napisano se včasih zgodi, da gorivo zamrzne. Da bi to preprečili, imejte avto na bolj toplem, če to ni mogoče, pa lahko za nekaj evrov kupite dodatek, ki bo poskrbel, da bo gorivo preneslo še nižje temperature in ne bo zamašilo filtra. Vsekakor pri tem upoštevajte navodila proizvajalcev in ne pretiravajte.

Tako ga odmrznete

Če se motor na zelo mrzel dan ne zažene, ne utrujajte avta z nenehnim obračanjem ključa. Jutarnji piše, da lahko poškodujete akumulator in drugo. Svetujejo, da avto porinete na bolj toplo, če je mogoče, včasih pa koristi že to, da ga za kakšno uro parkirate z motorjem nad kanalizacijo. Če imate v bližini elektriko, si lahko pomagate tudi s sušilnikom za lase, ki ga usmerite na filter in sistem za vbrizg goriva. A ne pretiravajte z visokimi temperaturami.

Bencin v dizelaša?

Včasih so svetovali, da se za preprečitev zamrzovanja dizla v rezervoar natoči malo bencina. Jutarnji to odsvetuje, saj se lahko poškodujejo deli sistema za vbrizg, pretiravanje pa lahko celo pripelje do uničenja motorja.

Kaj nas čaka v naslednjih dneh

Danes zvečer in ponoči se bo v notranjosti Slovenije od vzhoda pooblačilo, ponekod bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo oblačno, naletaval bo sneg, pihal pa veter vzhodnih smeri. Proti večeru bo oblačnost začela razpadati. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do –11, v krajih z burjo malo pod 0, najvišje dnevne od –6 do –3, na Primorskem okoli 3 stopinje Celzija.

V sredo bo precej jasno. Mrzlo bo in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Temperature se bodo gibale od –4 do –12 stopinj Celzija.

V četrtek bo zapihal jugozahodni veter. Od zahoda bo oblačnost naraščala, predvsem na Primorskem in Notranjskem bodo proti večeru že rahle padavine. Sneg in dež, kažejo ikone na spletni strani Agencije RS za okolje.