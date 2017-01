VIDEO: Gianni RIjavec v poslanici miru: Ujemimo priložnost

Tudi letos se je ob začetku novega leta izpod Triglava s posebno poslanico miru oglasil Gianni Rijavec, predstavnik mednarodne mirovne fundacije Beli golob.

»Slovenija je družbeno razdvojena in socialno razslojena,« je dejal v svojem nagovoru in nadaljeval, da je želja naših prednikov zbledela, in dodal, da kmalu o slovenstvu ne bo ne duha ne sluha več. »Upravičeno se lahko vprašamo o smislu imena Slovenija.« V nadaljevanju je okrcal politike, ki jih krivi, da se je Slovenija znašla v položaju, v katerem je.