VIDEO: Erjavec s turističnimi sankcijami vznemiril Hrvate

LJUBLJANA – Slovenski zunanji minister Karl Erjavec je v oddaji Studio City napovedal, da bo Hrvaška, če ne bo upoštevala odločitve arbitražnega sodišča, utrpela večjo škodo kot Slovenija. Erjavec je imel v mislih turiste, ki preko Slovenije potujejo na hrvaško obalo. Hrvaški mediji ob tem že pišejo, da je Erjavec napovedal sabotažo hrvaške turistične sezone.

Slovenska blokada?

Erjavec od Hrvaške pričakuje, da bo spoštovala odločitev arbitražnega sodišča. »Tukaj gre za mednarodno pravo in sporazume, za katere si ne predstavljam, da jih ne bi spoštovali.« Pravi, da se bo že dan po razsodbi začela implementacija razsodbe. Na vprašanje, kako bo potekala implementacija, je Erjavec povedal, da je zato še preuranjeno napovedovati. Erjavec od Hrvaške pričakuje, da bo spoštovala sporazum in odločbo implementirala v šestih mesecih. A pravi, da je Slovenija tudi pripravljena na hrvaško zavračanje odločitve »Če se bo to dogajalo v tem času, bo zagotovo večjo škodo utrpela Hrvaška,« je nadaljeval. »V mislih imam tiste, ki iz Nemčije in Avstrije preko Slovenije potujejo na hrvaško obalo. Če bo to vprašanje še vedno odprto in odločba ne implementirana, bodo težave in povedal sem, da se ta stvar ne bo reševala z lahkoto.«

Stik z odprtim morjem

Erjavec je v oddaji povedal, da ni jasno, kdaj bo odločitev, pričakuje pa, da se bo to zgodilo še letos. »Govorjenje Hrvaške, naj se dogovorimo, je zavajanje. Če se v 25 letih nismo mogli dogovoriti, potem naj odloči nekdo tretji,« pravi.

V nadaljevanju je Erjavec pojasnil, da bi bila za Slovenijo zmaga stik z odprtim morjem, vse drugo pa so zanj nianse. »Največja zmaga je, da končno rešimo ta spor med državama.« Erjavec je dejal, da ga ne preseneča, da Hrvaška ves čas, odkar je članica EU (članica EU pa je postala ravno zaradi tega arbitražnega sporazuma, ki Sloveniji omogoča stik z odprtim morjem), išče priložnost, da se umakne iz tega sporazuma.