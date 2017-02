VIDEO: Čuš razkril imena štirih s posnetka, na katerem je pet črtic

LJUBLJANA – Po nedavni objavi posnetka, na katerem je skupina mladih z drogo, je nepovezani poslanec Andrej Čuš, ki je tudi na posnetku, opravil test na prepovedane droge. Kot je povedal danes na novinarski konferenci, je bil ta negativen, poslanske kolege pa je pozval, naj se odločijo za enako potezo. Pozdravil je tudi zakonski predlog SDS v zvezi s tem.

Razkril imena

Sporni posnetek je po navedbah Čuša nastal pred dobrimi petimi leti, po delovnem posvetu in seji podmladka SDS, ki ga je takrat vodil. Ker se SDS ni odzvala na njegov poziv, naj razkrije druge prisotne na posnetku, je poslanec njihova imena razkril v sredo na televiziji Pop TV. Med štirimi nekdanjimi ali še aktualnimi člani stranke SDS je omenil tudi zdajšnjega občinskega svetnika v Oplotnici in predsednika tamkajšnjega podmladka SDS Gašperja Pečarja.

To je posnetek. Na mizi je sicer pet črtic, Čuš je poleg Pečarja po poročanju Žurnala razkril še identiteto Damirja Žeraka, Maksa Kvasa in Luke Laha. Koga je čakala peta črtica, za zdaj ni znano.

Slovenian MP Andrej Čuš doing what he does best. pic.twitter.com/k3QUOId8Sd — Bojan Mavec (@mavecbojan) February 7, 2017

Odziva Pečarja STA še ni uspelo dobiti. Tudi oplotniški župan Matjaž Orter je za STA pojasnil, da mu še ni uspelo navezati stika s Pečarjem. »To je žalostno, skrb vzbujajoče in sramotno,« je zadevo komentiral župan in poudaril, da bi moral svetnik zaradi takega dejanja odstopiti s funkcije.

V SDS so za STA po objavi imen zgolj ponovili stališče, da zagovarjajo ničelno toleranco do prepovedanih drog. »V skladu s tem tudi ravnamo,« so danes znova sporočili.

Minister dogodka ne pozna

Minister, pristojen za lokalno samoupravo, Boris Koprivnikar je po današnji seji vlade za STA povedal, da dogodka ne pozna, saj se je v sredo pozno zvečer komaj vrnil iz tujine. Na vprašanje, ali bi moral občinskih svetnik zaradi takega dejanja odstopiti, je odgovoril, da je to stvar etike. Vsak funkcionar mora v primeru, ko je ogrožena njegova etika, sam ukrepati in oceniti, ali je še primeren za to funkcijo, je dejal.

V SDS doslej niso konkretno odgovorili, ali so posnetek res prejeli od Čuša, kot trdi on. Predsednik SDS Janez Janša je na twitterju navedel: »Čuš glede mamilarskega posnetka debelo laže. Vprašanje je zgolj, ali to počne v treznem ali opitem stanju.«

Neposredno po javnem pregovarjanju s svojim nekdanjim poslancem je SDS v parlamentarni postopek vložila predlog zakona za obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Funkcionarji po tem predlogu so poslanci, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji. Tak zakon je SDS predlagala že leta 2011.

Diskreditira ga bivša stranka

Sicer Čuš meni, da bi testiranje na drogo morali opraviti funkcionarji vseh treh vej oblasti. Dejal je, da bi se zaradi tega nekateri znašli v neprijetnem položaju. Pojasnil je, da je sam urinski test opravil v ponedeljek na ljubljanskem inštitutu za sodno medicino. Test pokaže morebitno prisotnost droge v telesu za približno tri mesece nazaj.

Čuš je danes objavo posnetka v enem od medijev znova označil za nov poskus njegove diskreditacije, za katerim stoji SDS. Dejal je, da je na podlagi zakona o medijih že trikrat zahteval objavo popravka, a za zdaj brez uspeha.