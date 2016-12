VIDEO: Cerar: Bodimo preprosto ljudje

LJUBLJANA – Premier Miro Cerar je v božični poslanici, v kateri je zaželel vesele in doživete praznike, državljane pozval, da v prazničnem času ne pozabijo na tiste, ki so osamljeni, bolni in potrebujejo našo pomoč. »Prepogosto hitimo mimo tistih, ki naše sočutje najbolj potrebujejo. Bodimo preprosto ljudje, prisluhnimo si, pomagajmo si,« je svetoval.

V videonagovoru pred božičem je še zaželel, da bi prihajajoče praznične dni državljani in državljanke izkoristili za tiste, ki jih imajo najraje, seveda pa tudi za druge bližnje. Spomnil je, da je čas najdragocenejše darilo, ki ga lahko podarimo drug drugemu. »Vzemimo si čas zase in za ljudi okoli nas, posvetimo se drug drugemu. Dovolimo, da v naše misli in srca vstopita mir in radost,« je dejal Cerar.

Božič je čas, ki ga preživljamo v zavetju družine in prijateljev, čas čarobnih luči in občutkov, čas toplih stiskov rok in čas obdarovanja, je dejal. Ob božiču se po Cerarjevih besedah tema spet začne umikati svetlobi in v srcih se budijo nova upanja. Kot je dejal, božič simbolizira novo spočetje, novo življenje in dodal, da je za verujoče to globoka verska izkušnja, za preostale pa predvsem doživetje povezanosti s svojimi bližnjimi.

Posebej je spomnil tudi na najmlajše, za katere upa, da se jim bodo uresničile želje, ki jih v obliki pisem pošiljajo dobrim zimskim možem. Dobre želje je Cerar namenil tudi Slovencem zunaj meja Slovenije ter slovenskim vojakom in policistom na delu v tujini.