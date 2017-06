VIDEO: Celje pod vodo, zalite kleti in ceste

LJUBLJANA, CELJE – Proti večeru se je razbesnelo zlasti na območju Celja , Štajerske in Koroške, saj uprava iz teh krajev poroča o številnih nevšečnostih, oglašajo pa se tudi uporabniki spleta in objavljajo fotografije ter posnetke.

Začelo se je približno ob 19. uri. Sprva so poročali o odstranjevanju podrtih dreves, torej je bil veter kar močan, potem so se poročilom pridružili še podatki o poplavljenih stanovanjskih in drugih objektih. V Celju je tako poplavilo znani trgovski center in zunanje površine, o zalitih kleteh pa poročajo tudi iz Dravograda, Slovenj Gradca, Benedikta, Raven na Koroškem, Moravskih Toplic ... V Murski Soboti in Moravskih Toplicah je poplavilo tudi klet dveh hotelov, je še poročala uprava za zaščito in reševanje.

Močno neurje je ponekod na ceste naneslo večje količine kamenja in blata, vsemu skupaj se je ponekod pridružile še toča. Po neuradnih podatkih je v Celju v zelo kratkem času zapadlo kar 60 milimetrov padavin.

Spodaj in v zgornji galeriji si lahko ogledate nekaj današnjih prizorov: