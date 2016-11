LJUBLJANA – Čeprav vremenoslovci danes niso napovedovali sneženja, se je to zgodilo. Bralka Janja se nam je javila iz Medvod, kjer so naletavale drobne snežinke. Pripela je tudi video, iz katerega je to razvidno.

Kako je pri vas? Da bo jutri precej mrzlo, smo že poročali. Več o tem v članku Nov vremenski preobrat. Preverite, kaj nas čaka .