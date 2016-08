VIDEO: Bežali pred neurjem, zabarikadirali bencinsko postajo

VOSEK – Blizu kraja Pesnica so vozniki do zadnjega kotička zaparkirali bencinsko postajo, saj so svoje avtomobile želeli obvarovati pred točo. Bralec poroča, da je izredno stanje trajalo kakšno uro. Padala je toča in pihal je močan veter, kar je razvidno tudi z obeh posnetkov.

Se je kaj podobnega zgodilo tudi vam?